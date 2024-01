Acceleware Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Acceleware-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird nun mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 40 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Acceleware.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Acceleware-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,17 CAD weicht somit um -19,05 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Die aktuelle Dividendenrendite für Acceleware beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Acceleware im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") mit einer Rendite von -56,1 Prozent deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit 65,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Acceleware in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.