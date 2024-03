Acceleware Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Acceleware im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von -53,23 Prozent, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Software" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -5,07 Prozent, wobei Acceleware mit 48,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Acceleware im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,78 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Acceleware werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Acceleware in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, ergibt bei einer Betrachtung von 7 Tagen einen Wert von 63,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,82 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Acceleware auf diesem Niveau.