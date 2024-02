Acceleware Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Acceleware-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,15 CAD weicht somit um -25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,16 CAD über dem letzten Schlusskurs (-6,25 Prozent), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Acceleware-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Acceleware besonders positiv diskutiert, mit sechs grünen Tagen im Stimmungsbarometer und keinerlei negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Acceleware.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Acceleware mit -48,28 Prozent mehr als 46 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,75 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Acceleware mit 42,53 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Acceleware nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 3,94 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" von 42,15. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".