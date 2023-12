Accelerate Diagnostics Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Dividendenpolitik von Accelerate Diagnostics liegt derzeit deutlich unter dem Branchendurchschnitt für Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 88,68 Prozentpunkten (0 % gegenüber 88,68 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigen die Analysen, dass Accelerate Diagnostics weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 37,34 Punkten und der RSI25 bei 63,74, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,57 USD lag, was einem Unterschied von -29,37 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält das Accelerate Diagnostics-Wertpapier gemäß den Analysen eine eher negative Bewertung, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik als auch in der technischen Analyse. Die Anleger-Stimmung bleibt trotzdem positiv.