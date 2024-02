Accelerate Diagnostics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Accelerate Diagnostics liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 46,88 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Hingegen ist der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Accelerate Diagnostics beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung bei Accelerate Diagnostics. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung hat sich für Accelerate Diagnostics in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.