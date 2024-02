Accelerate Diagnostics Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Accelerate Diagnostics derzeit bei 5,71 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,19 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von -79,16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,92 USD, was einer Differenz von -59,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf Dividenden schüttet Accelerate Diagnostics aktuell niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 90,93 Prozentpunkte (0 % gegenüber 90,93 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Accelerate Diagnostics eher neutral diskutiert. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer negativ, positiven Diskussionen standen keine gegenüber. Größtenteils neutral war die Stimmung an neun Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Accelerate Diagnostics somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings liegt der RSI25 bei 84,5, was bedeutet, dass Accelerate Diagnostics als überkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie auf Basis der RSI-Analyse.