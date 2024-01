Accelerate Diagnostics Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Accelerate Diagnostics-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 6,42 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,84 USD, was einem Unterschied von -40,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,93 USD liegt mit einem Schlusskurs von -22,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch das Sentiment und der Buzz um Accelerate Diagnostics haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert mit einem Wert von 71,3 eine Überkauftheit, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Mit einem RSI25-Wert von 56 wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.