Accelerate Diagnostics Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Accelerate Diagnostics deutet auf eine neutrale Stimmungslage hin. Die Diskussionsintensität war im Durchschnitt, was auf eine mittlere Aktivität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Neutral-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Diskussionen dominierten an zwei Tagen, während an sechs Tagen überwiegend negative Themen präsent waren. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Accelerate Diagnostics deutet auf eine Überkauftheit hin. Der RSI7 liegt bei 77,22 Punkten, was auf einen möglichen Kursrücksetzer hindeutet und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung an, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, was auf einen negativen Trend hindeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem negativen Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung des Sentiments und der technischen Analyse für die Aktie von Accelerate Diagnostics.