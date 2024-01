Accel Entertainment Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Accel Entertainment zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 30, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Accel Entertainment. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Accel Entertainment derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,21 USD, während der Aktienkurs bei 10,34 USD um +1,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10,23 USD, was einer Abweichung von +1,08 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Accel Entertainment diskutiert wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".