Accel Entertainment Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Accel Entertainment eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Accel Entertainment daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Accel Entertainment innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, da der RSI bei 24,39 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Accel Entertainment in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Auch bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt sich ein positives Bild. Die Stimmung hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Accel Entertainment auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs der Accel Entertainment-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der 200-Tage-Durchschnitt (10,19 USD) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt gibt einen ähnlichen Wert (10,22 USD) aus, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Accel Entertainment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.