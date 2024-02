Accel Entertainment Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Accel Entertainment wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Accel Entertainment-Aktie hat einen Wert von 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 43,8, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Accel Entertainment.

Die Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Accel Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,41 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,17 USD) führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Accel Entertainment-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "schlecht" bewertet, basierend auf der negativen Diskussion und den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Insgesamt erhält Accel Entertainment daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.