Acasti Pharma Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. In Bezug auf die Acasti Pharma-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 57. Demzufolge wird das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird Acasti Pharma als überverkauft eingestuft, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich aus insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Acasti Pharma-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 77,51 Prozent steigen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3 liegt, was bedeutet, dass die Börse 3,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Acasti Pharma zahlt. Dies ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche erheblich weniger und führt zu einer Unterbewertung des Titels, der daher als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Acasti Pharma-Aktie mit einem Kurs von 3,38 USD derzeit +17,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz von +30,5 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.