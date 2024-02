Acasti Pharma Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie der Acasti Pharma wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. In den letzten 30 Tagen gab es eine positive Empfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bestätigt. Der durchschnittliche Analystenpreis liegt bei 6 USD, was einer Erwartung von 81,82 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,3 USD liegt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine signifikante Veränderung in den letzten 30 Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine wesentliche Veränderung in der Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acasti Pharma-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acasti Pharma liegt bei 14,39, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Acasti Pharma-Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Acasti Pharma mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent in der Arzneimittelbranche, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.