Acasti Pharma Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Acasti Pharma beträgt 14,39, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 40,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Acasti Pharma in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Die Intensität der Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit deuten auf eine "Gut"-Bewertung hin.

Die Dividende von Acasti Pharma beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Acasti Pharma abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie auch aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel angesehen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 6 USD, was einer Empfehlung von 81,82 % Wachstum entspricht.

Insgesamt erhält die Acasti Pharma-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.