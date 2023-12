Acasti Pharma Aktie: Alles nach Plan!

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Acasti Pharma Aktie. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch in Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht. Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Schlusskurs der Acasti Pharma-Aktie unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Acasti Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung.