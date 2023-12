Acast AB-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Kommunikation im Internet. In Bezug auf Acast zeigt eine Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso wurde eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Rate der Stimmungsänderung abgeleitet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Acast diskutiert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Acast-Aktie als neutral. Der RSI7 beträgt 25,25 und der RSI25 beträgt 29,41, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Acast-Aktie deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Acast basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"- bis "Gut"-Einstufung.