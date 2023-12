Acast AB Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Acast bei 7,37 SEK liegt, während die Aktie selbst auf 10,04 SEK gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +36,23 Prozent liegt und daher als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,73 SEK, was einer Distanz von +29,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien bezüglich Acast neutral, ebenso wie die Themen, die in den vergangenen Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Acast wurden analysiert, um das langfristige Stimmungsbild zu bewerten. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität sowie eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Acast auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 16,82 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 20,25 ebenfalls eine Überverkaufssituation an und wird ebenfalls mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält das Acast-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

