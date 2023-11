Acast AB Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten zwei Wochen wurde Acast von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Acast liegt derzeit bei 7,29 SEK. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "gut", da der Aktienkurs selbst bei 8,66 SEK aus dem Handel ging, was einem Abstand von +18,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7,36 SEK, was einer Differenz von +17,66 Prozent entspricht. Auch hier ergibt sich daher ein "gutes" Signal. Insgesamt wird die technische Analyse auf Basis dieser beiden Zeiträume als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acast liegt bei 33,33, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls als "gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Acast wurde als mittelmäßig eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung sowie die technische Analyse und der Relative Strength Index für Acast eine neutrale bzw. gute Einschätzung ergeben.