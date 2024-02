Acarix A/S Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Aktie von Acarix zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt aktuell bei 0,33 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,2545 SEK gehandelt wird und somit einen Abstand von -22,88 Prozent aufweist.

Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,22 SEK, was einer Differenz von +15,68 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume ist daher "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Acarix in den letzten Monaten eher gering war, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Acarix-Aktie liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 39,88 bewertet und ergibt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".