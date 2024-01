Acarix A/S Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Acarix. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität über die Aktie von Acarix eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Acarix führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Acarix-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 48,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Trend der Acarix-Aktie eher negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,39 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,205 SEK liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Acarix-Aktie bei der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.