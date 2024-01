Acarix A/S Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Aktie von Acarix zeigt, dass sie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,4 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,2015 SEK) um -49,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,22 SEK, was einer Abweichung des Aktienkurses um -8,41 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Acarix als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 29,31, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 55,23 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Daher erhält die Aktie von Acarix auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Acarix eingestellt waren. An einem Tag dominierten negative Themen, während es keine positiven Diskussionen gab. An fünf Tagen war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird die Anlegerstimmung für Acarix daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Acarix aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments in den sozialen Medien und der Anlegerstimmung eine Gesamtbewertung als "Neutral".