Acarix A/S Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Acarix-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,42 SEK verläuft. Dies ergibt die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,1994 SEK einen Abstand von -52,52 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,22 SEK, was einer Differenz von -9,36 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt das Urteil "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media bezüglich Acarix haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Anzeichen dafür liefern, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Acarix wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Acarix-Aktie beträgt aktuell 50, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 73,42, was bedeutet, dass Acarix hier als überkauft eingestuft wird, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Acarix in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen, und in den vergangenen ein, zwei Tagen interessieren sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Acarix auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.