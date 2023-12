Acadian Timber Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Acadian Timber wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,6 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Papier & Forstprodukte" eine Unterbewertung von 90 Prozent darstellt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 für Acadian Timber derzeit bei 43,31 Punkten gehandelt, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 38,71 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für den 25-Tage-RSI führt. Insgesamt erhält die Aktie von Acadian Timber daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Aktie von Acadian Timber derzeit um +3,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,98 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Acadian Timber im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,67 Prozent erzielt, was 30,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die fundamentalen, technischen und Branchenvergleichsanalysen, dass die Aktie von Acadian Timber derzeit eine solide und aussichtsreiche Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.