Acadian Timber Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Acadian Timber wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass Acadian Timber weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,06, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,21 Prozent erzielt, was 31,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -22,25 Prozent, sodass Acadian Timber aktuell 31,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 30,84, was 91 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb Acadian Timber für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Acadian Timber in allen genannten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.