Acadian Timber Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Aktie von Acadian Timber wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,6 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Papier & Forstprodukte" (319,16) eine Unterbewertung um 90 Prozent darstellt. Diese fundamentale Kennzahl deutet auf eine positive Bewertung hin.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Aktie von Acadian Timber abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 17,75 CAD, was einem möglichen Anstieg um 4,53 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" verzeichnete die Aktie von Acadian Timber im letzten Jahr eine Rendite von 18,67 Prozent, was 30,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Unternehmen der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt die mittlere jährliche Rendite -11,39 Prozent, und Acadian Timber liegt aktuell um 30,06 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Acadian Timber ergibt die Analyse einen RSI von 43,31 Punkten auf 7-Tage-Basis und 38,71 Punkten auf 25-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Insgesamt erhält die Aktie von Acadian Timber also eine positive Bewertung aufgrund der fundamentalen Analyse, der Analysteneinschätzungen, des Branchenvergleichs und des Relative-Stärke-Indexes.