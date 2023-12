Acadian Timber Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Aktie von Acadian Timber stattgefunden. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Acadian Timber vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, beträgt 17,75 CAD. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 3,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 17,11 CAD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Der Aktienkurs von Acadian Timber verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -11,79 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Outperformance von +30,46 Prozent im Branchenvergleich für Acadian Timber. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -11,79 Prozent. Acadian Timber übertraf diesen Durchschnittswert um 30,46 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Acadian Timber wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 1,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen keine klare Tendenz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Acadian Timber ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein durchwachsenes Bild für die Aktie von Acadian Timber, mit einer neutralen Einschätzung aufgrund der Analystenbewertungen und der Internetkommunikation, aber auch einer positiven Bewertung im Branchenvergleich und in Bezug auf den RSI.