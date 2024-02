Acadian Timber Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Aktie von Acadian Timber zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 16,84 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,67 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,01 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 16,89 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,3 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Acadian Timber konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Acadian Timber daher in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Aktie von Acadian Timber auf langfristiger Basis ebenfalls als "Neutral". Von 18 Analysten wurden 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,25 CAD. Dies entspricht einer Erwartung von 9,48 Prozent, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Acadian Timber als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 30,67, was insgesamt 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte" von 321,45. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".