Acadia Realty Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Acadia Realty Trust-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 29, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 28,78 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Acadia Realty Trust daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Acadia Realty Trust überprüft und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,36 USD mit dem aktuellen Kurs (16,68 USD) verglichen, was eine Abweichung von +16,16 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,84 USD, was einer Abweichung von +12,4 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Acadia Realty Trust-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Acadia Realty Trust nur wenig Aktivität aufweist, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für Acadia Realty Trust eine Gesamteinstufung als "Schlecht" basierend auf dem Sentiment und Buzz.