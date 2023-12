Acadia Realty Aktie: Einfach nur Spitze!

Acadia Realty Trust wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung zulässt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Neutral"-Einstufung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Acadia Realty Trust führt bei einem Niveau von 11,96 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 25,87 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Acadia Realty Trust-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,34 USD. Der letzte Schlusskurs (17,25 USD) weicht somit +20,29 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt. Damit erhält die Acadia Realty Trust-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Acadia Realty Trust zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Acadia Realty Trust blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Acadia Realty Trust die Note "Schlecht".