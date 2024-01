Acadia Healthcare Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die aktuellen Analysteneinschätzungen für die Acadia Healthcare-Aktie liegen vor. In den letzten 12 Monaten haben 1 Analysten die Aktie als Kauf, 4 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Acadia Healthcare bei 85,5 USD, was einer positiven Entwicklung von 7,89 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Acadia Healthcare-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,25 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird sie auch aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage an, dass die Acadia Healthcare-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusätzlich betrachtet zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie, dass sie sich derzeit um 7,62 Prozent über dem GD200 und um 6,22 Prozent über dem GD50 befindet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf den aktuellen Analystenmeinungen, fundamentalen Kennzahlen und technischen Analysen wird die Acadia Healthcare-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.