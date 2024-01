Acadia Healthcare Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Acadia Healthcare wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 39,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, also der 25-Tage-RSI, zeigt mit einem Wert von 37,64 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Acadia Healthcare insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Acadia Healthcare ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 99,75) unter dem Durchschnitt liegt und somit als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenpolitik von Acadia Healthcare zeigt ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -89,56 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Acadia Healthcare eingestellt waren. Es gab positive Diskussionen an 12 Tagen, keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen eine neutrale Einstellung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Acadia Healthcare daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Acadia Healthcare von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.