Acadia Healthcare Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Acadia Healthcare hat im vergangenen Jahr eine starke Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Acadia Healthcare bei 17,5 Prozent, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,84 Prozent verzeichnete, liegt Acadia Healthcare mit einer Rendite von 27,34 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Acadia Healthcare gab. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Acadia Healthcare daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acadia Healthcare bei 23,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 98,59 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysteneinschätzung für Acadia Healthcare zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 30,08 Prozent und ein mittleres Kursziel von 99,5 USD, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten insgesamt die Stufe "Gut".