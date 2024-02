Acadia Healthcare Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Anlegerstimmung gegenüber Acadia Healthcare war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in Social Media hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Acadia Healthcare daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Acadia Healthcare derzeit 3,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +9,73 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat Acadia Healthcare im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,72 Prozent erzielt, was 3,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 4,17 Prozent, wobei Acadia Healthcare aktuell 6,9 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Acadia Healthcare-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 85,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,98 Prozent steigen könnte. Daher wird Acadia Healthcare insgesamt von den Analysten als "Neutral" eingestuft.