Acadia Healthcare Aktie: Hilfe!

Die Aktie der Acadia Healthcare wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Acadia Healthcare. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 85,5 USD, was einer Erwartung von 9,27 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 78,25 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielte Acadia Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,1 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 0,12 Prozent, was einer Underperformance von -9,21 Prozent für Acadia Healthcare bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Acadia Healthcare 25,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Acadia Healthcare als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 22,25 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 98,53 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktienbewertung. Dabei zeigte die Analyse von Acadia Healthcare interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.