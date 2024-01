Acadia Healthcare Aktie: Alles unter Kontrolle?

Bei der Bewertung einer Aktie sind neben harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz im Internet von Bedeutung. Im Fall von Acadia Healthcare hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dagegen kaum Veränderungen und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält Acadia Healthcare daher eine gute Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.

Was die Dividendenrendite betrifft, so weist Acadia Healthcare derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,56 % als schlecht eingestuft wird.

In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie von Acadia Healthcare als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,25, was einem Abstand von 78 % zum Branchen-KGV von 100,21 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als gut bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Acadia Healthcare auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich dagegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Acadia Healthcare daher in der Gesamtanalyse gute Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz, fundamentale Kennzahlen und den Relative Strength Index.