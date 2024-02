Acadia Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu messen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für Acadia 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

Das Sentiment im Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Für Acadia wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Acadia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analysten haben Acadia in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 7 guten, 3 neutralen und 0 schlechten Einstufungen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daher ein insgesamt gutes Urteil. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ist positiv, was zu einem Gesamturteil von "gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 31,3 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,85 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten ergibt sich somit insgesamt eine gute Einschätzung für die Aktie von Acadia.

