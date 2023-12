Acadia Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Acadia-RSI beträgt 4,11, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 liegt bei 28,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Analysteneinschätzungen für Acadia liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 6 Mal "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was durchschnittlich zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis, basierend auf den Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als "Gut" ein, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,33 USD, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien und die Diskussionsstärke für Acadia in den letzten Wochen kaum Veränderungen zeigten. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Acadia, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt daher insgesamt zu einer Bewertung als "Gut".