Academy Sports & Outdoor Aktie: Das ist die Höhe!

Academy Sports & Outdoors wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt können wir daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Academy Sports & Outdoors wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv entwickelt, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Academy Sports & Outdoors in diesem Punkt somit die Einstufung "Gut".

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Aktie waren 11 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70,55 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,63 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Academy Sports & Outdoors ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Academy Sports & Outdoors überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Academy Sports & Outdoors.

