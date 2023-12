Academy Sports & Outdoor Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Academy Sports & Outdoors. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Academy Sports & Outdoors-Aktie beträgt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 54,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 61,06 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +12,43 Prozent im Vergleich, wodurch Academy Sports & Outdoors eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,52 Punkte, was darauf hinweist, dass Academy Sports & Outdoors momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 21,83 zeigt eine überverkaufte Situation, wodurch die Aktie für beide RSI-Werte als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie von Academy Sports & Outdoors wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Academy Sports & Outdoors die Note "Neutral" vergeben.