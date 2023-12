Academy Sports & Outdoor Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Academy Sports & Outdoors 11 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Academy Sports & Outdoors. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 70,55 USD, was einen Anstieg um 6,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (66,13 USD) bedeuten würde. Aus technischer Sicht erhält die Aktie insgesamt eine positive Empfehlung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Academy Sports & Outdoors-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Aufwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 54,43 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 51,48 USD über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer positiven Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Academy Sports & Outdoors-Aktie von Analysten eine positive Empfehlung aufgrund der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments und Buzz.