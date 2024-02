Academy Sports & Outdoor Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Academy Sports & Outdoors wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 70,55 USD, was einem Abwärtspotenzial von -0,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier.

In der technischen Analyse wird die Aktie ebenfalls als positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 54,41 USD, während der aktuelle Kurs bei 70,84 USD liegt, was einer Abweichung von +30,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 62,51 USD zeigt eine positive Abweichung von +13,33 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Academy Sports & Outdoors in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was die positive Einschätzung der Anleger-Stimmung bestätigt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung.