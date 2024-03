Academy Sports & Outdoor Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Academy Sports & Outdoors wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 67,8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 5,23 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, aber in letzter Zeit gab es vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 64,43 USD einen positiven Trend, da er mit +14,38 Prozent über dem GD200 liegt. Allerdings deutet der GD50 auf einen negativen Trend hin, da der Aktienkurs 5,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage). Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.