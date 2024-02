Academy Metals Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Beurteilung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels verwendet. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bedford Metals heran. Der RSI7 liegt bei 46,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Bedford Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI für Bedford Metals zeigt ebenfalls an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,74). Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Bedford Metals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität im Netz hat bei der Aktie von Bedford Metals in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität hervorgebracht. Daher erhält Bedford Metals für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Bedford Metals.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bedford Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 3,5 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,5 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bedford Metals im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bedford Metals. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.