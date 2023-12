Academy Metals Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bedford Metals ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bedford Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und einen Wert für den RSI25 von 29,31. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bedford Metals derzeit bei 0,35 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,05 CAD, was einen Abstand von +200 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,79 CAD, was einem Abstand von +32,91 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel von Bedford Metals wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein schlechteres Bild. Die Dividendenrendite in Höhe von 0 % liegt unter dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch um 3,84 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.