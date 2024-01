Academies Australasia Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Academies Australasia-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,32 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,275 AUD liegt, was einer Abweichung von -14,06 Prozent entspricht. Auf Basis dieses längerfristigen Durchschnitts erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 AUD, was einer geringen Abweichung von +1,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Academies Australasia auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz mittelmäßig sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt mit einem "Neutral" bewertet.

Schließlich zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Academies Australasia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für das Wertpapier der Academies Australasia eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf den verschiedenen technischen Analysen.