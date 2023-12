Academies Australasia Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Analyse von Academies Australasia anhand von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 liegt bei 45, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen in den sozialen Medien, bei denen Academies Australasia in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Negative Diskussionen waren selten, und größtenteils wurden neutrale Bewertungen abgegeben. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen besonders an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Academies Australasia um 15,63 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Kurs nur um 3,57 Prozent davon abweicht. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs von Academies Australasia, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Academies Australasia kaufen, halten oder verkaufen?

