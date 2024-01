Academies Australasia Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt, um den RSI zu berechnen. Wir betrachten den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den 25-Tage-RSI von Academies Australasia. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Ebenso zeigt der RSI25 von 39,29, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Academies Australasia-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,32 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,275 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,27 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,275 AUD liegt. Somit wird die Aktie hier mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Academies Australasia angesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Academies Australasia in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.