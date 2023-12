Academies Australasia Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Internet und die sozialen Medien können eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien haben. Dies wiederum kann zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Academies Australasia wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Academies Australasia-Aktie betrachtet. Dabei zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Letztlich führten vor allem positive Meinungen zu einer neutralen Bewertung. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Academies Australasia.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage wird die Academies Australasia-Aktie als überkauft bewertet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt hingegen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutral-positive Bewertung für die Academies Australasia-Aktie basierend auf den analysierten Faktoren.