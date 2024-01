AcadeMedia AB Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Academedia wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Academedia die Einstufung: "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Academedia verläuft aktuell bei 49,99 SEK. Der Aktienkurs selbst liegt bei 52 SEK, was einen Abstand von +4,02 Prozent zum GD200 bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 50,2 SEK, was einer Differenz von +3,59 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Academedia eingestellt waren. Es gab eine negative Diskussion an einem Tag und an zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, weshalb Academedia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Academedia-Aktie liegt bei 40 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 43,2 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Academedia.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre AcadeMedia AB-Analyse vom 12.01. liefert die Antwort:

