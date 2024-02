AcadeMedia AB Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der 7-Tage-RSI für die Academedia-Aktie hat einen Wert von 100 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Academedia-Aktie basierend auf dem RSI.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Academedia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,34 SEK. Der letzte Schlusskurs von 48,1 SEK weicht um -4,45 Prozent ab und wird daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs von 52,68 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt um -8,69 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Academedia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Academedia in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist angestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Schließlich zeigt die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und Nutzer positive Themen rund um Academedia aufgegriffen haben. Aufgrund dessen wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Es ergibt sich somit insgesamt eine positive Einschätzung für die Academedia-Aktie basierend auf der Stimmung und den weichen Faktoren.